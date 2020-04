LIVE | Neymar geeft bijna miljoen euro weg, Schreuder mag weer gaan trainen met Hoffenheim

De verjaardag van... Tim Krul: ‘Het is mijn raarste verjaardag ooit’

14:08 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Tim Krul (32), doelman van Norwich City en achtvoudig Oranje-international. We stellen hem vier vragen.