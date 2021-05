LIVE | Nog geen grote kansen voor Chelsea en Leicester City in FA Cup-finale

Video Ziyech scoort weer tegen City: ‘Dit geeft vertrouwen voor CL-finale’

9 mei Veel scoort Hakim Ziyech dit seizoen niet voor Chelsea, maar tegen Manchester City weet hij het net opvallend makkelijk te vinden. Nadat de oud-Ajacied vorige maand al matchwinner was in de halve finale van de FA Cup (1-0) zorgde hij er zaterdagavond met zijn doelpunt voor dat de ploeg van trainer Pep Guardiola het titelfeest nog even moet uitstellen.