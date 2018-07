LIVE: Onduidelijkheid bij Brazilië, Zlatan wil met Beckham naar IKEA

Zweden gewekt door vals alarm

De Zweedse voetbalploeg beleeft een roerige voorbereiding op het duel met Engeland in de kwartfinales van het WK. De spelers werden vanochtend in hun hotel in Samara opgeschrikt door het brandalarm, dat rond 09.00 uur afging. Ze moesten hun kamers verlaten, maar konden al snel weer terug toen het om vals alarm bleek te gaan.



Heel wat spelers hadden op dat moment net hun ontbijt naar binnen gewerkt, anderen lagen nog te slapen. ,,Het gaat met hen allemaal goed'', aldus een woordvoerder van de Zweedse ploeg. Onduidelijk is of het brandalarm per ongeluk afging of dat bijvoorbeeld Engelse fans die in hetzelfde hotel verblijven expres de brandmelders hebben ingedrukt om de Zweden uit hun concentratie te halen.



Zweden en Engeland strijden zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur in Samara om een plek in de halve finales. De winnaar treft gastland Rusland of Kroatië.