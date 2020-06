LIVE | Ook na rust kiest Mönchengladbach meteen de aanval

Cristiano Ronaldo eerste voetbalmil­jar­dair

21:39 Niet Lionel Messi, maar Cristiano Ronaldo is de eerste voetbalmiljardair ter wereld. Althans in dollars. De verwachting is dat Messi volgend jaar pas de grens 1 miljard dollar (930 miljoen euro) passeert. Dat heeft het Amerikaanse zakenblad Forbes berekend.