Kane leidt Engeland met hattrick naar achtste finales

Door Tim Reedijk



Wie de wedstrijd tussen Engeland en Panama aandachtig bekeek, zal zich achter de oren hebben gekrabd over hoe het in godsnaam mogelijk is dat Italië en Oranje niet op het WK zijn. Of hoe de Verenigde Staten het voor elkaar hebben gekregen om zich niet ten koste van Panama te kwalificeren voor het toernooi. Of zich wellicht hebben afgevraagd of een WK XL, met 48 in plaats van 32 landen, wel zo'n goed idee is.



Want iedereen wist dat Panama een voetbaldwerg is, maar de speelse manier waarop Engeland over haar tegenstander heen walste als een bulldozer over een kleien krot was tekenend voor het schrijnende niveau. De lompe verdedigers van Panama veroorzaakten twee penalty's, die beiden feilloos werden binnengeschoten door Harry Kane.