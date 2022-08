Live Premier League | Blamage voor Ten Hag: Manchester United wordt in eerste helft compleet zoek gespeeld

Steraan­koop Haaland tweemaal trefzeker bij droomde­buut voor Manchester City

Waar Erik ten Hag een tegenvallend debuut kende in de Premier League had een andere nieuwkomer in Manchester juist wel een goede zondag. Erling Braut Haaland voegde zich afgelopen zomer bij stadsgenoot Manchester City dat zondagmiddag in Londen de degens kruiste met West Ham United. Tweemaal wist de geboren Engelsman, die zijn interlands voor Noorwegen speelt, het net te vinden.

7 augustus