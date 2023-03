LIVE Premier League | Cody Gakpo en Virgil van Dijk met Liverpool tegen Wolves

Legendari­sche BBC-sportver­slag­ge­ver John Motson overleden

John Motson, de legendarische voetbalverslaggever van de BBC, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de familie van de Brit. Motson is ook in ons land bekend van het voetbalspel FIFA en het programma Match of the Day, waarin samenvattingen te zien zijn van wedstrijden uit de Engelse Premier League.