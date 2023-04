LIVE Premier League | Droomstart voor Liverpool met drie goals in kwartier, Spurs raakt drie keer de paal

samenvatting Manchester United houdt Champions Lea­gue-tic­ket in zicht na krappe zege op Aston Villa

Manchester United heeft in de Premier League een belangrijke zege geboekt op Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde met 1-0 en kwam weer dichter bij het zeker stellen van een plaats in de top vier, goed voor het spelen in de Champions League volgend seizoen.