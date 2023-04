LIVE Premier League | Engelse competitie direct hervat met clash tussen Manchester City en Liverpool

Ongekend: 20.000 supporters reizen HSV achterna voor topper in de Tweede Bundesliga

Of het HSV dit jaar wél lukt om te promoveren is nog maar de vraag, maar aan de supporters zal het niet liggen. Liefst 20.000 fans van de club uit Hamburg reisden hun ploeg vrijdag achterna voor de topper in de Tweede Bundesliga tegen Fortuna Düsseldorf: 2-2.