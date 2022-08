Live Premier League | Erik ten Hag houdt Cristiano Ronaldo én Nederlanders op de bank tegen Brighton

PS­V-huur­ling Timo Baumgartl na verwijde­ren tumor terug op trainings­veld Union Berlin

Timo Baumgartl is terug op het trainingsveld van Union Berlin. De 26-jarige Duitser, door Union gehuurd van PSV, kreeg in mei het akelige bericht dat er een tumor bij hem was ontdekt. De verdediger trok woensdag zijn voetbalschoenen weer aan.

3 augustus