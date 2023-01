LIVE Premier League | Erik ten Hag met Manchester United op bezoek bij koploper Arsenal

Vrouw gearres­teer­de Dani Alves verdedigt hem in aanran­dings­zaak, club ontslaat Braziliaan

Dani Alves zit voorlopig in de cel. Een rechter in Barcelona heeft besloten dat de Braziliaanse voetballer niet op borgtocht vrijkomt. De rechtsback werd vrijdag gearresteerd op verdenking van aanranding. Justitie in Barcelona startte begin dit jaar een onderzoek nadat een vrouw een aanklacht had ingediend. Alves zou haar in december ongevraagd hebben betast in een nachtclub.

21 januari