LIVE Premier League | Kampioen Manchester City opent nieuwe seizoen tegen promovendus

Manchester City kende een fantastisch seizoen 2022/23 met het pakken van de 'treble’: de Premier League, de FA Cup én de Champions League. De ploeg van trainer Pep Guardiola begint vandaag aan een nieuwe jaargang in de hoogste klasse van Engeland. De Premier League wordt afgetrapt met het duel tussen promovendus Burnley en ManCity. Krijg Nathan Aké, op tijd hersteld van een lichte blessure, speeltijd bij de titelverdediger? De bal wordt om 21.00 uur aan het rollen gebracht op Turf Moor in Burnley, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.