LIVE Premier League | Manchester United botst voor rust tegen Spurs op paal en uitblinkende keeper

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries winnen met Inter van Tony Vilhena’s Salernita­na

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben in de Italiaanse voetbalcompetitie met Internazionale gewonnen van Salernitana, de ploeg van Tonny Vilhena. De ploeg van trainer Simone Inzaghi zegevierde in Milaan met 2-0. Lautaro Martínez opende in de 14e minuut de score, kort na rust verdubbelde Nicolò Barella de voorsprong.

16 oktober