LIVE Premier League | Vroege goal Arsenal afgekeurd na lichte overtreding op Eriksen, onbegrip in Engeland

Met video Uitslagen buiten­lands voetbal | PSG wint van Nederlands getint Toulouse, Isak scoort bij debuut

Het was vanavond Deadline Day voor de Nederlandse clubs, maar er werd ook volop gevoetbald. Niet alleen in de eredivisie, maar ook in de Europese topcompetities. Bekijk hieronder alle uitslagen van woensdagavond.

31 augustus