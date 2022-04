LIVE | PSG kan kampioen worden, Jasper Cillessen op bank in bekerfinale, Myron Boadu scoort voor AS Monaco

Ook dit weekeinde is er weer volop topvoetbal in het buitenland. Bayern München kroonde zich al tot kampioen in de Bundesliga. Paris Saint-Germain kan vanavond de landstitel pakken in de Ligue 1. Een punt is in het eigen Parc des Princes genoeg tegen RC Lens. Verder staat de finale van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, op het programma. Volg alle ontwikkelingen live in ons voetbalcenter.