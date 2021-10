LIVE | Ronaldo opent score tegen Spurs, Juventus zonder De Ligt met 2-0 achter

Bayern München krijgt pak slaag van Gladbach en ligt uit Duitse beker

Bayern München heeft een van de grootste nederlagen in de clubhistorie geleden. De Duitse topclub verloor in de tweede ronde van de DFB-Pokal met liefst 5-0 bij Borussia Mönchengladbach, dat na 21 minuten al op een 3-0 voorsprong stond. Slechts vier keer in de clubhistorie verloor Bayern met een grotere marge dan vijf treffers, terwijl bijna alle sterren op het veld stonden.

27 oktober