LIVE | Schöne en Genoa spelen kelderkraker, Bergwijn op de bank tegen Arsenal

Tegen Crystal Palace VAR pakt wederom hoofdrol bij cruciale zege Aston Villa

17:19 Aston Villa heeft een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. In eigen huis won Aston Villa met 2-0 van het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald, waardoor het nog mag blijven hopen op lijfsbehoud. De VAR speelde een belangrijke hoofdrol in het duel.