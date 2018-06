LIVE: Niang verdubbelt score na zeer opmerkelijke goal

Japan grijpt drie punten na vroege rode kaart Colombia

15:59 Japan is het WK zeer verrassend begonnen met een 2-1 overwinning op Colombia. De Zuid-Amerikanen liepen - na een dramatisch begin met een rode kaart en een strafschop tegen - met name in de tweede helft achter de feiten aan. Opvallend was dat wéér alle treffers uit standaardsituaties vielen.