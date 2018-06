LIVE: 'Denemarken mentaal sterker dan Kroatië', Southgate blijft achter keuze staan

Southgate staat achter keuze

Engeland raakte gisteren uit de winning mood, maar Gareth Southgate betwist dat hij tegen België (0-1) gewoon zijn A-elftal op had moeten stellen. ,,Wat er ook gebeurt in de knockoutronde, ik vind dat ik het juiste besluit heb genomen. Als we zouden verliezen in de volgende ronde zullen mensen zeggen dat ik het verkeerd heb gedaan, maar ik sta nog steeds achter mijn keuze."



,,Straks moeten we mogelijk een verlenging spelen, ik wil dat mijn spelers daar optimaal voor geprepareerd zijn. Daarom was het beter om ze nu rust te geven", legt Southgate uit. Engeland maakt door de nederlaag zijn opwachting in het op papier eenvoudigere deel van het speelschema.