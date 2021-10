LIVE | Sporting domineert bij spektakel in Istanbul, Van Aken redt de eer voor Club Brugge

De Champions League is vanavond hervat met twee duels. Sporting lijkt Besiktas te verslaan in de strijd voor de laatste kans in Groep C (1-3). In Groep A krijgt Club Brugge geen kans tegen Manchester City. Volg de hoogtepunten in dit liveblog.



Dit is de stand van zaken in de Champions League!