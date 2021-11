LIVE | Stand van zaken in de WK-kwalificatie

VIDEO Onmachtig United wordt door rivaal City zoek gespeeld in Manchester Derby

Manchester United heeft de derby tegen rivaal Manchester City kansloos verloren. Op Old Trafford werd het 0-2 door goals in de eerste helft. Donny van de Beek kwam in de 80ste minuut als invaller in het veld tijdens de Manchester Derby. Nathan Aké bleef op de bank bij City.

6 november