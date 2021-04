LIVE | Ter Stegen en paal voorkomen nóg erger voor Barcelona: counters Real levensgevaarlijk

Babel scoort, maar Donk krijgt rood en Galatasa­ray laat punten liggen

20:11 Galatasaray is er ondanks een doelpunt van Ryan Babel niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Fatih Karagümrük te winnen. De aanvaller van Oranje bepaalde na ruim een uur de eindstand op 1-1. Kort daarvoor had de Senegalees Alassane Ndao de bezoekers op voorsprong gezet.