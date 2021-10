LIVE | Tussenstanden op de buitenlandse velden, Krul treft Struijk in Engeland

Ran­gers-icoon en voormalig Schots bondscoach Walter Smith (73) overleden

Walter Smith is op 73-jarige leeftijd overleden. De voormalig verdediger uit Lanark was zeer succesvol en geliefd als trainer van Rangers FC uit Glasgow, waarmee hij in totaal tien keer kampioen werd en 21 prijzen won. Smith had al maandenlang gezondheidsklachten.

26 oktober