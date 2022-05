LIVE | Van Bronckhorst en Rangers met twee vroege goals op jacht naar Europa League-finale

Met video Barcelona mede dankzij goal van clubtopsco­rer Memphis terug op tweede plek

FC Barcelona is terug op de tweede plek in La Liga. De ploeg van Xavi won met 2-1 van Real Mallorca, dat nog tegen degradatie speelt. Overtuigend was het zeker niet, maar tot een vierde blamage op rij in Camp Nou kwam het niet.

1 mei