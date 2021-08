LIVE | Van Dijk koerst bij rentree in Premier League af op zege met Liverpool

Kramaric voorkomt blamage Hoffenheim in DFB Pokal

9 augustus TSG 1899 Hoffenheim heeft zich in de eerste ronde van het toernooi om de Duitse voetbalbeker maar ternauwernood weten te redden. De uitwedstrijd tegen Viktoria Köln, uitkomend in de derde Liga, werd pas in de verlenging met 3-2 gewonnen.