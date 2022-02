LIVE | Van Dijk op voorsprong tegen Weghorst, Spurs begint dramatisch tegen Wolves

Rusland wint beladen duel van Oekraïne en plaatst zich voor finale EK zaalvoet­bal

Na een zwaar beladen halve finale hebben de Russische zaalvoetballers zich ten koste van Oekraïne verzekerd van een plek in de finale van het EK. In de Amsterdamse Ziggo Dome wonnen de Russen met 3-2. Met nog 70 seconden op de klok miste Oekraïne via Petro Sjotoerma een penalty.

