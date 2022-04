LIVE | Van Dijk tijdelijk koploper, Ziyech en Eriksen in de basis bij Chelsea-Brentford

Welke landen kan Oranje vanavond bij de loting voor het WK in Qatar treffen?

In Qatar wordt vandaag geloot voor het WK, waarvoor 29 van de 32 deelnemende landen zich inmiddels hebben geplaatst. Het Nederlands elftal, dat deze week nog een kleine kans had om groepshoofd te worden, is veroordeeld tot een plek in pot 2. Welke landen kan Oranje straks tegenkomen?

1 april