LIVE: Varane ziet geen favorieten, onduidelijkheid bij Brazilië

Varane: geen favorieten

Voor de Franse verdediger Raphaël Varane heeft het aankomende duel met België in de halve finales van het WK een speciaal tintje. De 25-jarige mandekker van Real Madrid groeide op in Lille, vlakbij de grens met België. ,,Ik heb veel Belgische vrienden en speelde in de jeugd veel toernooien over de grens. Ik heb dus wel een speciale band met België'', zei Varane zaterdag in het basiskamp van Frankrijk in Istra. ,,Maar dat telt dinsdag niet op het veld.''



Frankrijk en België strijden dan in Sint-Petersburg om een plek in de WK-finale. ,,In deze fase van het toernooi heb je geen favorieten meer'', zegt Varane, die met een kopbal de score opende in de kwartfinale tegen Uruguay (2-0). ,,Er zitten alleen nog maar goede ploegen in. Iedereen kan wereldkampioen worden. Wij ook en dat is ons doel hier in Rusland.''