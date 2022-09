LIVE | Vinícius weer belangrijk voor Real Madrid, Aboukhlal zet Toulouse op voorsprong

Ten Hag maakt einde aan zegereeks Arsenal, Antony gelijk trefzeker bij debuut

Erik ten Hag is er met Manchester United in geslaagd om de winning streak van Arsenal een halt toe te roepen. Op het eigen Old Trafford trok Manchester United aan het langste eind: 3-1. Voor The Gunners betekent de nederlaag het eerste puntverlies van deze Premier League campagne. Voor oud-Ajacied en debutant bij Manchester United Antony was de zege nog kleurrijker, de Braziliaan opende de score.

