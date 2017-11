LIVE: Vitesse kan voor een lichtpuntje zorgen

Goedenavond! Welkom in het liveblog van Vitesse - Zulte Waregem. Gaan de Arnhemmers voor de eerste Europese zege voor een Nederlandse club van het seizoen zorgen in de groepsfase? Na de vier nederlagen voor Feyenoord in de Champions League en de remise van Vitesse onlangs in België snakt het Nederlands voetbal naar een minisuccesje. Mis hier niets!

Vitesse vecht vandaag in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem voor de vermoedelijk laatste kans op 'overwinteren' in de Europa League. Na drie duels heeft de formatie van coach Henk Fraser evenals de Belgische opponent een punt. Die behaalden ze in hun onderlinge ontmoeting.



Mason Mount begint bij Vitesse in de basis. De achttienjarige Britse middenvelder heeft dat te danken aan zijn sterke invalbeurt tegen PSV afgelopen zondag. Mount maakte toen op fraaie wijze het tweede doelpunt van Vitesse, dat in eigen stadion met 2-4 verloor.



Fraser heeft meer veranderingen aangekondigd, maar liet in het midden welke dat zijn.