LIVE | Volg hier de Europa League: Bosz met Lyon op bezoek bij Rangers

Video Mark van Bommel vol vertrouwen richting Champions Lea­gue-du­el: ‘Mooiste podium dat er is’

12 september Mark van Bommel is na vier speelronden met VfL Wolfsburg de trotse koploper in de Bundesliga. Met twaalf punten uit vier duels begint zijn ploeg dinsdag vol vertrouwen aan de Champions League met een uitwedstrijd tegen het Franse Lille. ,,We hebben kansen om verder te komen in een groep met gelijkwaardige teams. Maar dat denken ze bij Lille, Red Bull Salzburg en Sevilla ook”, zei de Limburger na de 2-0-zege van zijn ploeg bij Greuther Fürth.