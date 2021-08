LIVE | Volop voetbal in Duitsland en Engeland

Samenvatting Cristiano Ronaldo denkt Juventus als invaller te redden, maar goal in extra tijd wordt afgekeurd

22 augustus Juventus is het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen met een 2-2 gelijkspel bij Udinese. Door twee fouten van de Poolse keeper Wojciech Szczęsny gaf Juventus de 0-2 voorsprong nog weg, terwijl Cristiano Ronaldo na een uur pas binnen de lijnen kwam. Hij leek in de 95ste minuut nog de winnende 2-3 te maken, maar de goal van de 36-jarige Portugees werd afgekeurd omdat hij nipt buitenspel stond bij de voorzet van Federico Chiesa.