LIVE | Werner opnieuw op dreef namens RB Leipzig tegen Mainz

Iniesta: doelpunt in WK-finale hielp tegen depressie

8:48 Het winnende doelpunt dat hij maakte in de WK-finale van 2010 tegen Oranje hielp Andrés Iniesta naar eigen zeggen om uit een depressie te komen. De Spaanse middenvelder, destijds 26 jaar, zat in die tijd in een mentale dip vanwege de dood van zijn goede vriend Dani Jarque, een verdediger van Espanyol die in augustus 2009 een hartstilstand kreeg.