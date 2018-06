LIVE: Winst stond niet voorop bij Martinez, 'matras oorzaak rugblessure Marcelo'

Zorgen om James

Coach José Pekerman van Colombia betwijfelt of hij James Rodriguez in de achtste finale van het WK voetbal kan opstellen. ,,Ik maak me grote zorgen om hem'', zei de trainer over zijn sterspeler. Rodriguez viel in het door Colombia met 1-0 gewonnen duel met Senegal al na een half uur uit. ,,Wat hij precies heeft weet ik niet'', aldus Pekerman. ,,De medische staf gaat hem uitgebreid onderzoeken. Wat ik wel weet is dat er voor de wedstrijd niets met hem aan de hand was.'' Rodriguez, speler van Bayern München, kwam al niet helemaal fit naar Rusland. In het eerste duel met Japan was hij nog op de bank begonnen.