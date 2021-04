Liverpool doorbreekt in blessuretijd Anfield-vloek

Aston Villa slaagde er in de eerste helft grotendeels in Liverpool op afstand te houden, ondanks het overweldigende balbezit van de thuisploeg. Ook de kampioen van vorig seizoen gaf weinig ruimtes weg, maar een paar minuten voor rust incasseerde het toch de 0-1. De ‘rode’ defensie legde de bezoekers geen strobreed in de weg en ook doelman Alisson ging niet bepaald vrijuit op de inzet van Ollie Watkins. De 25-jarige international scoorde eerder dit seizoen ook al een hattrick bij de 7-2 overwinning van zijn ploeg tegen Liverpool op Villa Park. Na ongeveer een halfuur gespeeld te hebben, bereikte Liverpool een bedenkelijke mijlpaal. Het had op dat moment al twaalf uur lang geen doelpunt meer gemaakt op eigen veld, buiten dode spelmomenten. Aan deze droevige reeks meende Roberto Firmino op slag van rust een einde te maken, maar na minutenlang beraad en het trekken van de nodige lijntjes, kwam de VAR tot de conclusie dat Diogo Jota nipt buitenspel stond.

Tien minuten na de onderbreking was het vervolgens wel raak, toen Mohamed Salah binnenkopte na een redding van Emiliano Martínez. Hierna bleef het lang 1-1 in een gelijk opgaande wedstrijd, tot aan de blessuretijd. Eerst redde de Argentijnse doelman nog op prachtige wijze, maar op het volgende schot van Trent Alexander-Arnold moest hij het antwoord schuldig blijven.



Het betekende voor Liverpool de eerste thuisoverwinning in de Premier League sinds 16 december. Bovendien wipt de equipe van Jürgen Klopp in ieder geval voorlopig over Tottenham Hotspur, Chelsea en West Ham United naar de vierde plek. De concurrenten komen allemaal later nog in actie.