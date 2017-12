Liverpool haalt dankzij Brazilianen uit tegen Swansea

Trent Alexander-Arnold en Alex Oxlade-Chamberlain maakten de andere doelpunten. Ondanks vijf doelpunten had Liverpool veel vaker moeten scoren. Georgino Wijnaldum speelde hele wedstrijd bij Liverpool. Bij Swansea stond Leroy Fer in de basis. Hij werd in de 78ste minuut gewisseld. Ploeggenoot Mike van der Hoorn zat de hele wedstrijd op de bank. Dankzij de ruime overwinning gaat Liverpool weer over Tottenham Hotspur heen. De ploeg van Jürgen Klopp bezet weer de vierde plek.

,,Wie de eindstand ziet, zal zeggen: wow, dat was een makkelijke wedstrijd voor Liverpool. Maar zo was het niet'', zei Klopp. ,,We moesten er echt hard voor werken. Maar het resultaat was perfect: drie punten, vijf doelpunten, een 'clean sheet' en voor zo ver ik weet geen blessures.''

Klopp zag de negentienjarige verdediger Alexander-Arnold, geboren en getogen in Liverpool, diens eerste treffer in de Premier League maken. De Duitser liep direct na het laatste fluitsignaal op de doelpuntenmaker af. Niet om de tiener te feliciteren, maar om hem even bestraffend toe te spreken. ,,Hij kreeg een arm in zijn gezicht en bleef vervolgens op de grond liggen. Maar als verdediger kan je dat niet doen'', doceerde Klopp. ,,Als je neus niet gebroken is of in ieder geval nog op de plek zit waar die hoort, moet je direct opstaan en achter je man aanrennen. Maar hij is jong genoeg om te leren, al is hij in sommige dingen al heel goed.''