Liverpool heeft Salah terug voor kraker tegen Manchester City

Geen garantie voor basisplek Van Dijk

,,Virgil speelde indrukwekkend'', zei Klopp, die desondanks naar eigen zeggen nog niet zeker weet of hij Van Dijk ook tegen City gaat opstellen. ,,Dat wordt een heel andere wedstrijd. Tegen City moeten alles tot in de puntjes kloppen. Ik weet niet of Virgil daar al klaar voor is. De andere drie jongens die centraal achterin kunnen spelen, zijn ook goed in vorm. Het is geen garantie dat Virgil iedere wedstrijd speelt. Ook hij kan geen zestig duels in een jaar voetballen.''