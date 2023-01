Liverpool heeft Teun Koopmeiners in vizier, international moet minimaal 40 miljoen euro kosten

Koopmeiners (24) speelt sinds anderhalf jaar voor Atalanta, dat hem in 2021 voor 12 miljoen euro plus 2 miljoen aan bonussen overnam van AZ. Na een tamelijk anoniem eerste seizoen in Italië, dat vooral in het teken stond van aanpassen aan een andere stijl van voetballen dan hij als aanvoerder in Alkmaar gewend was, is hij dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini.

Koopmeiners kwam in alle zestien competitiewedstrijden in actie, waarvan vijftien keer als basisspeler. Zijn hoogtepunt was op 1 september, toen de Nederlander alle doelpunten maakte voor zijn ploeg in de 3-1 thuiszege op Torino.

Zijn prestaties in de Serie A hebben hem op de radar gezet bij de grootmachten in het Europese voetbal, waarvan Liverpool nu de meest concrete interesse lijkt te hebben. Zeker na het WK, dat voor The Reds ook al aanleiding vormde om voor 50 miljoen euro Cody Gakpo over te nemen van PSV. Koopmeiners is ook in de smaak gevallen bij de scouts van manager Jürgen Klopp, schrijft La Gazzetta.

De middenvelder kwam in Qatar alle vijf de duels van Oranje in actie, waarvan één keer als basisspeler (tegen Ecuador). Ook benutte hij een strafschop in de voor Nederland fatale kwartfinalereeks tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Atalanta, dat met Marten de Roon en Hans Hateboer nog twee landgenoten onder contract heeft staan, zal Koopmeiners deze winter normaliter niet meer laten gaan. Daarvoor ontbreekt de economische noodzaak en naar verluidt wil de speler zelf ook niet halverwege het seizoen verkassen. Maar een vertrek komende zomer is wel reëel. Koopmeiners, in Bergamo vaak kortweg ‘Koop’ genoemd, heeft er dan twee van zijn vier contractjaren op zitten en Atalanta staat bekend als een club die degelijk financieel beleid voert, juist door jonge spelers voor een beperkt bedrag aan te trekken en na enige tijd voor de hoofdprijs weer te verkopen.