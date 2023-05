Liverpool heeft weinig aan laat gelijkspel tegen Aston Villa, Cody Gakpo ziet goal afgekeurd worden

In eigen huis kwam Liverpool aanvankelijk nog goed weg, nadat Ollie Watkins een penalty die hij zelf ‘verdiend’ had niet wist te benutten. Even later was het echter alsnog raak voor het betere Aston Villa. Jacob Ramsey dook op bij de tweede helft en klopte Alisson.

Na rust bleef het lang duren voordat ook Liverpool op het scorebord stond, ook omdat een doelpunt van Cody Gakpo werd afgekeurd wegens buitenspel. De VAR had geconstateerd dat Virgil van Dijk in aanloop naar de treffer hinderlijk buitenspel stond en scheidsrechter John Brooks volgde hem na het zien van de beelden. Uiteindelijk lukte het Liverpool in de 89ste minuut via Firmino dan toch om langszij te komen. Zo was de Braziliaan, die de club deze zomer na acht jaar transfervrij verlaat, trefzeker in zijn laatste wedstrijd voor Liverpool op Anfield.