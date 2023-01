Liverpool in bekerkraker niet langs Wolves bij prima debuut Cody Gakpo

Met videoCody Gakpo heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Liverpool. De Nederlander stond in de basis bij het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers en was meteen van waarde. Maar mede door een grote blunder van keeper Alisson Becker debuteerde hij niet met een overwinning: 2-2.

Links voorin, stond hij. Met rugnummer 18. Voor de allereerste keer als speler van The Reds, was hij basisspeler. Die status hoort bij Cody Gakpo, gezien het bedrag waarvoor hij naar Liverpool kwam. Meer dan 40 miljoen euro had de Engelse topclub voor hem over. En hij moest in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers meteen laten zien waarom. De Nederlander, tijdens het afgelopen WK drie keer trefzeker voor Oranje, deed het enigszins en werd met open armen ontvangen op Anfield. Maar kon niet voorkomen dat zijn nieuwe club niet won.

Gakpo kreeg al vroeg in zijn debuutwedstrijd een kansje om meteen zijn eerste doelpunt in het Liverpool-shirt te maken. Na vier minuten bood hij zich gretig aan toen de Egyptische sterspeler Mohamed Salah naar binnen dribbelde. Salah gaf Gakpo de bal, maar het schot van de Nederlander was niet erg krachtig en recht op Wolves-doelman Matija Sarkic af.

Liverpool verloor daarna snel de grip over de wedstrijd. Wolverhampton Wanderers was iets beter dan de thuisploeg, en zette de ploeg van trainer Jürgen Klopp bij vlagen onder druk. Zoals bij de openingstreffer, die niet uit de lucht kwam vallen. Het lukte Liverpool niet om uit te verdedigen, waarna keeper Alisson Becker enorm in de fout ging. Hij gaf de bal zomaar aan Gonçcalo Guedes die de bal het lege doel in tikte.

Bekijk hier de assist van Cody Gakpo bij de 2-1 van Mo Salah

Het duurde vervolgens even voordat de thuisploeg écht van zich af beet. De supporters op Anfield begonnen langzaam maar zeker flink te morren op hun favoriete team, de 3-1 nederlaag in de Premier League tegen Brentford van afgelopen maandag nog vers in het geheugen. Maar vlak voor rust zorgde Darwin Nunez ervoor dat de sfeer in het iconische stadion weer omsloeg naar positieve hartstocht. De Uruguayaanse spits rondde koelbloedig af na een prachtige dieptepass van rechtsback Trent Alexander-Arnold.

Hoofdrol voor Cody Gakpo

Kort ná rust kwam Liverpool ook meteen op voorsprong. En daarbij eiste Gakpo een hoofdrol op. De Nederlander kreeg de bal aan de zijkant, dribbelde naar binnen en gaf een steekpass door de lucht richting Salah. Die pass kwam niet meteen aan, maar was dusdanig scherp dat hij moeilijk weg te koppen was voor Wolves-verdediger Toti. Salah kon de bal daardoor oppikken en scoren.

De Egyptenaar wees tijdens het juichen nadrukkelijk naar zijn nieuwe teamgenoot, die ook door zijn andere teamgenoten uitgebreid werd gecomplimenteerd voor zijn actie. Zo stond Gakpo trots in het middelpunt van een kringetje juichende Liverpool-spelen, te midden van een uitgelaten Anfield.

Maar de actie van Gakpo en de goal van Salah gooiden het bekerduel niet in het slot. Want Wolves kwam terug in de wedstrijd. De Zuid-Koreaanse invaller Hee-Chan Hwang frommelde de gelijkmaker in de 67ste minuut binnen na een lage voorzet van de eveneens ingevallen Matheus Cunha. Een kwartiertje later leek het nog erger te worden voor The Reds, toen Toti van dichtbij scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Liverpool begon vervolgens het slotoffensief in de zoektocht naar de eerste overwinning van 2023 zonder Gakpo. Hij werd in de 84ste minuut gewisseld en kreeg daarmee een eerste indicatie van hoe de fans van zijn nieuwe club over hem denken. Hij verliet het veld onder luid applaus en kreeg een veelbetekenende knuffel van Klopp.

Vanaf de bank zag Gakpo vervolgens dat een overwinning er niet meer in zat. Ondanks zijn prima debuut bleef Liverpool steken op een 2-2 gelijkspel. En dus moet het FA Cup-treffen worden overgespeeld in Wolverhampton, zoals de regels zijn in het prestigieuze Engelse bekertoernooi. Misschien krijgt de Nederlander dan de kans om écht doorslaggevend te zijn voor zijn nieuwe club.

Volledig scherm Cody Gakpo in duel met Wolverhampton Wanderers' Jonny Castro. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het toernooi om de FA Cup zit er voor Newcastle United overigens alweer op. De huidige nummer 3 uit de Premier League liet zich verrassen door Sheffield Wednesday, dat twee klassen lager speelt. Het werd 2-1. Spits Josh Windass maakte beide doelpunten voor Sheffield Wednesday, dat zich bijzonder efficiënt toonde. Newcastle United had 76 procent balbezit en noteerde veel meer doelpogingen. Uiteindelijk wist alleen Bruno Guimaraes te scoren voor het elftal van coach Eddie Howe. Centrale verdediger Sven Botman speelde de gehele wedstrijd mee bij Newcastle United.

Uitslagen FA Cup (Engeland)

Tottenham Hotspur - Portsmouth 1-0

Crystal Palace - Southampton 1-2

Gillingham FC - Leicester City 0-1

Reading - Watford 2-0

Preston North End FC - Huddersfield Town 3-1

Forest Green - Birmingham City (uitgesteld vanwege water op het veld)

Bournemouth - Burnley 2-4

Blackpool - Nottingham Forest 4-1

Middlesbrough - Brighton & Hove Albion 1-5

Millwall - Sheffield United 0-2

Hull City - Fulham 0-2

Chesterfield - West Bromwich Albion 3-3

Fleetwood Town - QPR 2-1

Ipswich Town - Rotherham United FC 4-1

Shrewsbury Town - Sunderland 1-2

Boreham Wood - Accrington Stanley FC 1-1

Brentford - West Ham United 0-1

Luton Town FC - Wigan Athletic 1-1

Coventry City - Wrexham 3-4

Grimsby - Burton Albion 1-0

Sheffield Wednesday - Newcastle United 2-1

Liverpool - Wolverhampton Wanderers



