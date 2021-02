Liverpool-keeper Alisson Becker kan niet naar Brazilië voor uitvaart vader José

Alisson heeft gisteren nog van alles geprobeerd, maar moest zich er uiteindelijk bij neerleggen dat het op dit moment niet mogelijk is om naar Brazilië af te reizen. Op de reisrestricties vanuit het Verenigd Koninkrijk kon geen uitzondering worden gemaakt en bovendien is Natalia, de vrouw van Alisson, al 28 weken zwanger. Met pijn in zijn hart heeft Alisson dus te horen gekregen dat hij niet bij de uitvaart van zijn vader kan zijn. Zijn 34-jarige broer Muriel, keeper van de Braziliaanse topclub Fluminense uit Rio de Janeiro, kan wel afreizen naar het zuiden van Brazilië.



José Agostinho Becker, zelf ook oud-doelman en vader van Liverpool-keeper Alisson en Fluminense-sluitpost Muriel, kwam woensdag op tragische wijze om het leven. Hij verdronk na een duik in een meertje in de buurt van zijn huis in het zuiden van Brazilië. Hij werd slechts 57 jaar.



Het lichaam van Becker werd woensdag gevonden nadat hij enkele uren eerder als vermist was opgegeven. Volgens de eerste politierapporten is de vader van Alisson en Muriel, volgens Braziliaanse media een ‘groot liefhebber’ van de vis- en duiksport, bij een zwemtochtje het slachtoffer geworden van een noodlottig ongeluk. Politieman Doroteo Machado Filho zei tegen persbureau Reuters dat er geen sprake was van een misdrijf.