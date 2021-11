Liverpool klopt Atlético Madrid en is groepswinnaar, Milan leeft nog, zeges Real en Inter

Na vier speelronden in de Champions League is Liverpool al zeker van de poulewinst. De ploeg van coach Jürgen Klopp won ook de vierde groepswedstrijd. Atlético Madrid ging op Anfield in een spectaculaire wedstrijd onderuit: 2-0. De Spaanse ploeg moest na de 37e minuut met tien man verder door een rode kaart voor verdediger Felipe.

Arbiter Danny Makkelie bestrafte de Braziliaan wegens het neerhalen van een tegenstander. Atlético reageerde boos waarna Luis Suárez en Koke de gele kaart kregen van de Nederlandse scheidsrechter wegens protesteren.

Liverpool, met Virgil van Dijk het hele duel in actie, leidde halverwege de eerste helft al met 2-0 dankzij treffers van Diogo Jota en Sadio Mané. Bij beide treffers kwam de assist van Trent Alexander-Arnold.

Ook na de rust hadden Makkelie en zijn collega’s het druk. Na interventie van de VAR keurde de Nederlandse arbitrage zowel een treffer van Liverpool (Jota) als Atlético (Suárez) af wegens buitenspel. Suárez had sowieso geen fijne avond bij zijn vroegere club. Hij werd door de Engelse aanhang voortdurend uitgefloten, zeker ook bij zijn wissel in de 59e minuut.

AC Milan - Porto 1-1

Eerder op de avond moest AC Milan op eigen veld tegen FC Porto genoegen nemen met 1-1. Door de nederlaag van Atlético in Liverpool is de Italiaanse club nog niet uitgeschakeld voor overwintering in de Champions League. Met slechts 1 punt staat AC Milan er niettemin slecht voor.

Milan, dat de wedstrijd begon zonder Zlatan Ibrahimovic keek al na vijf minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Ismael Bennacer verspeelde de bal en Luis Diaz mocht geheel vrijstaand binnenschuiven.

De gelijkmaker van de Italianen kwam met meer geluk dan wijsheid tot stand. Een schot van Pierre Kalulu ging via de voeten van Chancel Mbemba, die juist probeerde de bal weg te werken, in het doel van Porto: 1-1. Ondanks een invalbeurt van Zlatan kwam Milan niet meer tot scoren.

Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-1

In Groep D zette Karim Benzema Real Madrid op 1-0 na bijzonder slecht uitverdedigen van Shakhtar Donetsk. Vinicius Junior onderschepte de bal, legde breed op de Franse spits en die schoof simpel binnen. Shakhtar gaf zich echter niet zomaar gewonnen en nog voor rust was de stand weer gelijk. Fernando rondde een prima aanval af met een volley en liet zo de 1-1 aantekenen.

Na rust kwam Real opnieuw op voorsprong. De Brazilianen Vinicius Junior en Rodrygo combineerden prachtig, waarna opnieuw Benzema het eindstation was: 2-1.

Bekijk hieronder de 2-1 van Benzema:

Real staat nu op negen punten na vier wedstrijden en heeft daarmee de leiding in Groep D. Shakhtar heeft slechts één punt.

Sheriff - Inter 1-3

Inter was in diezelfde groep in Moldavië met 1-3 te sterk voor Sheriff. Inter blijft daardoor als nummer twee in het spoor van koploper Real Madrid. Het verschil is twee punten. Sheriff heeft één punt minder dan Inter.

In de 54e minuut kwam Inter op voorsprong. Na een kapbeweging schoot de Kroaat Marcelo Brozovic in. Ruim 10 minuten later maakte Milan Škriniar er in de rebound 0-2 van. Door Alexis Sánchez liep de club uit Milaan verder uit. Adama Traoré scoorde in extra tijd nog voor de thuisclub.

Stefan de Vrij was basisspeler bij de Italianen, Denzel Dumfries kwam meteen na de hervatting in het veld.