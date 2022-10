Liverpool laat Rangers volstrekt kansloos en neemt met zege afstand van Ajax

Met videoZonder ook maar een moment in de problemen te komen heeft Liverpool het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst aan de kant gezet. Op Anfield eindigde het derde duel van beide ploegen in de groepsfase van de Champions League in 2-0 en daarmee kwamen de Schotten bijzonder goed weg.

Liverpool schoot uit de startblokken tegen Rangers en kreeg al snel mogelijkheden om op voorsprong te komen. In de zevende minuut was het voor het eerst raak. Trent Alexander-Arnold krulde een vrije trap met rechts in de kruising.

Het was daarna puur aan doelman Allan McGregor te danken dat de score niet veel verder opliep. Met name Darwin Nunez kreeg een aantal prima kansen, maar telkens vond hij de 40-jarige Schot op zijn weg. Na 45 minuten had Liverpool 70% balbezit gehad en Rangers geen enkele keer op doel geschoten.

Binnen tien minuten in de tweede helft was er ook voor McGregor geen houden aan. Luis Diaz werd overduidelijk onderuit gehaald in het strafschopgebied van Rangers en Salah ontfermde zich over de strafschop. McGregor ging de hoek in, terwijl de bal recht door het midden ging: 2-0. Dat bleek ook de eindstand.

Door de zege staat Liverpool na drie wedstrijden op zes punten. Rangers blijft puntloos. Omdat Napoli in Amsterdam ruim van Ajax wist te winnen, staan de Italianen bovenaan de groep met negen punten. Ajax staat derde met drie.

