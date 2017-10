Liverpool-legende Carragher spreekt steun voor Koeman uit

,,Bij Everton is veel veranderd en er gaat van alles mis. De frustratie van de supporters is dan ook best begrijpelijk, maar Koeman heeft meer tijd nodig'', zei Carragher, die als analist voor Sky Sports werkt.



Koeman mocht zijn selectie afgelopen zomer voor zo'n 150 miljoen euro versterken, maar ondanks het aantrekken van onder anderen Wayne Rooney, Davy Klaassen en Gylfi Sigurdsson draait zijn elftal bijzonder stroef. Met slechts twee overwinningen in negen wedstrijden staat Everton op de achttiende plaats in de Premier League. Ook in de Europa League presteert de ploeg van Koeman teleurstellend met slechts één punt uit drie duels.



,,Natuurlijk zitten ze in een dramatische periode, maar wie zou Koeman moeten vervangen? Kijk eens naar de mogelijke opvolgers, dat is niet om over naar huis te schrijven", zei Carragher. ,,We zijn pas net aan het seizoen begonnen, Ronald Koeman werkt al ruim drie jaar in de Premier League, geef hem dus de tijd."