Liverpool mag blijven dromen na Houdini-act in Newcastle

Na de pauze leek het echter mis te gaan voor de bezoekers. Rondón schoot met links de gelijkmaker binnen, waarmee hij Jürgen Klopp en zijn mannen in rouw dompelde. Het werd nog erger voor Liverpool: vedette Salah viel uit met een hoofdblessure, nadat hij hard in aanraking was gekomen met Newcastle-keeper Martin Dúbravka. Na een lange behandeling ging de Egyptenaar per brancard van het veld.



,,Wat ik heb begrepen, is dat hij de heup van Dúbravka tegen zijn hoofd kreeg. De arts nam het besluit hem van het veld te halen en dat hebben we natuurlijk aanvaard’’, zei Klopp na afloop. ,,In de kleedkamer heeft hij overigens de wedstrijd uitgekeken en leek hij wel in orde, maar Mohamed moet wel nader onderzocht worden. Hij heeft een stevige tik gekregen.’’



Het leek bij 2-2 te blijven, waardoor voor Manchester City de titel binnen handbereik lag. Kort voor tijd werd het alsnog 2-3. De voor Wijnaldum ingevallen Xherdan Shaqiri slingerde een vrije trap voor het doel, collega-invaller Divock Origi kopte de bal via een tegenstander binnen. Mooi detail: Van Dijk was degene die met armgebaren en vocale aanwijzingen besliste dat niet Alexander-Arnold, maar Shaqiri de belangrijke vrije trap moest nemen. Die keuze betaalde zich dus uit.