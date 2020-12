Liverpool mist kans op kans en sluit 2020 af met een kater

Zonder de geblesseerde Virgil van Dijk en met Georginio Wijnaldum op de bank kwam Liverpool in de beginfase zelfs goed weg bij een enorme kans voor Callum Wilson, wiens schot op het laatste moment geblokt werd door Fabinho. In het ijskoude Newcastle, waar het soms zelfs sneeuwde, greep Liverpool daarna de macht met serieuze kansen voor Mohamed Salah en Andy Robertson.

In de tweede helft bleef het spel op en neer golven, met de beste kansen wederom voor Liverpool. Salah schoot in vrijstaande positie naast en speelde de bal niet veel later, met inmiddels Wijnaldum als invaller binnen de lijnen, te ver voor zich uit. Sadio Mané kreeg de bal op nog geen meter van het doel niet in de touwen. Roberto Firmino scoorde wel, maar deed dat in buitenspelpositie.