Liverpool mist ook aanvoerder Henderson tegen koploper Leicester

Beckenbau­er na blamage van Duitsland in Sevilla: ‘De hele wereld lacht ons uit’

8:22 Franz Beckenbauer is in een column in Bild ingegaan op de afstraffing voor de Duitse voetbalploeg, dinsdag in Sevilla. ,,Nu lacht de hele wereld ons uit", zei de 75-jarige 'Der Kaiser'. Duitsland verloor met 6-0 van Spanje.