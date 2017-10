Liverpool moet het zes weken stellen zonder Mané

U2 stelt concert uit door kwa­li­fi­ca­tie­stress Argentinië

18:44 Het optreden van de Ierse band U2 vanavond in de Argentijnse kustplaats La Plata, nabij Buenos Aires, begint ruim een uur later dan aanvankelijk de bedoeling was. Bono en de andere bandleden beseffen dat de Argentijnen op dat moment even andere dingen aan hun hoofd hebben.