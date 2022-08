Liverpool na twee duels al vier punten achter op City en Arsenal, Darwin Núñez krijgt rood na kopstoot

Met videoLiverpool staat na twee speelrondes in de Premier League al vier punten achter op Manchester City en Arsenal, de twee clubs die nog geen punten lieten liggen in de eerste twee speelrondes. Na de 2-2 bij het gepromoveerde Fulham van vorige week werd het vanavond 1-1 tegen Crystal Palace, terwijl Darwin Núñez na een kopstoot rood kreeg bij zijn debuut op Anfield.

De 23-jarige spits uit Uruguay, die deze zomer voor liefst 75 miljoen euro overkwam van Benfica, zal waarschijnlijk een paar wedstrijden moeten toekijken. Núñez gaf namelijk een ferme kopstoot aan Joachim Andersen, nadat de Deense verdediger (ex-FC Twente) hem een duwtje gaf en daarna vrij theatraal naar de grond ging.



De kopstoot was ook het gevolgd van oplopende frustraties bij Liverpool, want ondanks veel kansen in de eerste helft ging Crystal Palace met een 0-1 voorsprong de rust in. De razendsnelle Wilfried Zaha scoorde na 32 minuten na een mooie steekpass van Eberechi Eze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de rode kaart van Núñez in de 57ste minuut gaf Liverpool direct veel gas en dat resulteerde in de 61ste minuut in de 1-1 van Luis Díaz. De energieke aanvaller uit Colombia trok vanaf de linkerflank naar binnen en schoot met rechts hard raak in de verre hoek.

Liverpool had daarna nog ruim een halfuur en vijf minuten extra tijd om de 2-1 te maken, maar de ploeg van Jürgen Klopp en zijn assistent Pepijn Lijnders slaagde er niet in om nog te scoren, tot grote frustratie van de fans op The Kop. De kansenverhouding op Anfield kwam uiteindelijk uit op 24-7, maar qua schoten op doel was de verhouding slechts 4-3 in het voordeel van Liverpool. Crystal Palace kreeg in de 77ste minuut zelfs nog de grootste kans op de winnende goal, maar Wilfried Zaha raakte van dichtbij de paal.

Liverpool gaat volgende week maandag op bezoek bij Manchester United, dat in diepe crisis is na de nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) en daardoor laatste staat in de Premier League. Op Old Trafford zal Liverpool het dus moeten doen zonder de geschorste Darwin Núñez, terwijl met Roberto Firmino en Diogo Jota vanavond niet beschikbaar waren voor Klopp wegens blessures. ,,Ik ben trots op mijn team voor hun vechtlust na de rode kaart en op de fans voor hun steun vanavond na die lastige fase. Het voelde afgelopen week alsof er een heks op een trainingscomplex aanwezig was met al die spelers die wegvielen met blessures", zei Klopp na afloop.

,,Het was een intense wedstrijd vanaf het begin. Palace speelde het slim met snelle diepe passes, waar wij het soms lastig mee hadden en waaruit zij op voorsprong kwamen. Darwin weet dat hij zijn team in de steek heeft gelaten met die domme actie, maar het heeft geen zin om daar nu te veel over te zeggen op camera. We kunnen de komende weken met hem aan de slag op het trainingsveld, want hij zal waarschijnlijk een tijdje niet mogen spelen. We hopen dat Bobby (Roberto Firmino, red.) volgende week weer kan spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.