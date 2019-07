Liverpool neemt Hoever en Van den Berg mee op trainingskamp

De beide Nederlandse verdedigers zitten, net als uiteraard Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, bij de 28-koppige selectie die afreist naar de Verenigde Staten. De zeventienjarige Hoever speelt al langer voor The Reds, nadat hij eerder werd overgenomen uit de Ajax-jeugd. Hij debuteerde al in het eerste en mocht ook eerder deze voorbereiding opdraven, in tegenstelling tot Van den Berg.